В свердловском городе массово увольняют директоров-бюджетников

Муниципальные учреждения культуры переживают массовую смену руководства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Серове (Свердловская область) анонсировали масштабную смену руководителей муниципальных учреждений культуры. Согласно информации, опубликованной в группе «ВК, Серов» в социальной сети «ВКонтакте», кадровые решения грядут в 4 учреждениях.

С начала декабря новый директор должен появиться в Централизованной библиотечной системе (ЦБС), которой подчиняются все библиотеки Серова. Прежний директор Екатерина Рудакова покинула пост в октябре. «Убирают директора ДК „Надеждинский“ Заслуженного работника культуры Наталию Андрашитову. Директор Центра досуга „Родина“ Елена Доманская, по слухам, также оставит свой пост в конце года», — сообщает паблик.

По предположениям авторов публикации, место директора ЦБС может занять Бэлла Асхадуллина, экс-руководитель местного филиала одного из банков. Во главе ДК «Надеждинский» планируют поставить бывшего директора серовского ДОСААФ Сергея Шадрина. Прогнозируют, что пост директора «Родины» займет руководитель местного развлекательного центра «Ривьера» Денис Мохов. Кроме того, подходит срок окончания контракта у директора Исторического музея Серова Натальи Еркиной, но ей прочат продление полномочий.

Ранее поменялись директора Дома молодежи, Драмтеатра имени А.П. Чехова и почти весь коллектив муниципального телеканала «Канал С» во главе с руководителем. «Ротация происходит всегда и постоянно, кто-то лучше место находит, кто-то уходит на заслуженный отдых», — прокомментировал информацию мэр Серова Василий Сизиков. В муниципальных учреждениях культуры на вопрос корреспондента о возможной смене руководства не ответили.