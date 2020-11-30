На обновление челябинских лабораторий направят порядка 50 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области увеличится количество выявленных заболеваний коронавирусом. Как сообщил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов, объемы исследований должны вырасти в два раза. Как пояснили URA.RU в минздраве региона, для этого будет закуплено новое оснащение для лабораторий на сумму порядка 50 млн рублей.

«Правительством Челябинской области принято решение по укреплению материально-технической базы лабораторий ПЦР-диагностики, переводу их на круглосуточный режим работы, приобретению для районов санитарного транспорта. Это должно позволить увеличить объем исследований в два раза», — заявил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

Эпидемиолог добавил, что наибольшей сложностью является дефицит медицинских кадров. «К нынешнему моменту, к сожалению, число исследований на ПЦР для определения РНК коронавируса делается почти в 2,5 раза меньше, чем по РФ. Так, по данным ЦНИИ эпидемиологии, в России на 16 ноября выполнялось 453 теста на 100 тысяч населения в день. В Челябинской области этот показатель — лишь 162 с учетом иммуноферментного анализа», — отметил он в разговоре с URA.RU.

В региональном минздраве подтвердили, что для повышения мощности лабораторий и соблюдения 48-часового срока выдачи анализов на приобретение оборудования из областного бюджета выделили 49,675 млн рублей. «Оборудование закупается и должно быть поставлено в ближайшее время», — заявили URA.RU в минздраве области.