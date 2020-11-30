30 ноября 2020

Суд вынес решение по делу о VIP-поселке челябинских чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Арест Ильи Пруцких, обвиняемого в мошенничестве, экс-директора госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области. Челябинск, пруцких илья
Илья Пруцких избежал наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Уголовное дело о VIP-поселке для чиновников Челябинска

Аргаяшский районный суд закрыл уголовное дело в отношении бывших высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области и мэрии Челябинска. Как указано в базе данных суда, дело закрыто по истечению сроков давности.

«Прекратить уголовное дело в отношении Пруцких И.В., Григорьева А.В., Назарова Д. В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — говорится в решении суда. Экс-глава «Особо охраняемых природных территорий» минэкологии региона Илья Пруцких обвинялся в мошенничестве. Экс-начальник управления культуры мэрии Челябинска Дмитрий Назаров и руководивший челябинским МУП «Спартак» Андрей Григорьев обвинялись в пособничестве Пруцких.

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Григорьеву возвращен залог в миллион рублей. Всем троим вернули загранпаспорта. Согласно базе данных суда решение опротестовано прокурором района, дата апелляции пока не назначена. Получить комментарий адвокатов и в прокуратуре района на момент публикации URA.RU не удалось.

По версии следствия, в 2009—2010 годах обвиняемые получили участок на берегу озера Увильды под детский лагерь. Вместо лагеря стали строить коттеджи известные политики, бизнесмены и чиновники. По требованию прокуратуры коттеджи сносят. Пруцких несколько месяцев провел в СИЗО. Уголовное дело возбуждено также в отношении бывшего вице-губернатора Александра Уфимцева. Он скрылся от следствия, заочно арестован и до сих пор находится в розыске.

Единственным «пострадавшим» по итогам этого дела стал экс-глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, подписавший документы о выделении земли на Увильдах. В январе он был приговорен к четырем годам условного срока и вынужденно подал в отставку. Сам он заявил URA.RU, что не признает себя виновным, и осенью обжаловал обвинительный приговор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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