Как выглядят дачи челябинских VIP, которые прокурор отправил под снос

20:58 05 марта 2018 1

По документам на месте этих коттеджей должен находиться детский лагерь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аргаяшском районном суде проходит беспрецедентный для челябинской элиты процесс. Один за другим выносятся решения по иску прокурора Челябинской области Александра Кондратьева к районным властям и прочим VIP — владельцам недостроенных дач на берегу озера Увильды. Уже несколько судов проиграл глава района Исрафиль Валишин, попавший под уголовку за превышение полномочий. Суд вынес решения в пользу прокурора о сносе дачи бизнесмена Сергея Мелехина и ликвидации фундамента будущей дачи депутата Заксобрания, экс-руководителя исполкома «Единой России» Александра Мотовилова. На очереди — недостроенные дачи бывшего первого вице-губернатора Олега Грачева, гендиректора «Медиа-центра» Валерия Шагиева и еще нескольких челябинцев. Как установила прокуратура, земля была выделена районными властями незаконно.

Кто-то успел вложить в поселок большие средства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все, кроме Мотовилова, отказываются от официальных комментариев. Экс-руководитель исполкома «ЕР» заявил «URA.RU», что он, добросовестный приобретатель, будет судиться с фирмой, которая продала ему участок, оказавшийся незаконным. «Я там с 2012 года не был, только фундамент успели положить», — уточнил Мотовилов.

Корреспонденты «URA.RU», отправились на Увильды посмотреть на элитный поселок-призрак. Чтобы проникнуть на территорию, пришлось перелезать через забор и просить охранника придержать грозную собаку — помесь с настоящим волком.

Вместо дачи Мотовилова действительно только заброшенный фундамент. Часть участков, как убедились журналисты, так и не была освоена. По суду только изымут землю. Но коробки пяти домов успели возвести. Одна из них — та самая несостоявшаяся дача бизнесмена Сергея Мелехина, именно с нее и начал свой процесс Александр Кондратьев. Для того чтобы подать иск в суд, была проведена экспертиза объекта. По документам это временное строение, а на деле строили капитальную дачу площадью в 247 кв. метров. Успели только возвести стены и пробурить водную скважину.

В документах это «домик для отдыхающих с верандой, организации досуга детей» — один из объектов якобы лагеря для одаренных школьников.

На деле же, как убедились эксперты, — «дом для круглогодичного проживания частных лиц (семья С. В. Мелехина)». В бумагах указан «свободный доступ к 20-метровой береговой полосе», но доступ к озеру полностью перекрыт.

1/3 Александру Мотовилову надо будет убрать фундамент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Землю челябинскому МАУ «Кино-театральный центр „Спартак“» под одноименный лагерь выделили в августе 2009 года, когда городом руководил Михаил Юревич. МАУ предложило чиновникам оформить документы по несостоявшемуся учреждению, их изъяли в ходе обысков в управлении культуры администрации Челябинска в ноябре 2016 года.

Забавно, но сарай под инструменты перед дачей Мелехина накрыт огромным баннером «Верю Юревичу, голосую за „Единую Россию“!».

Старый плакат в поселке-призраке напоминает, когда Юревич был в силе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Баннер остался от выборов в Госдуму в 2011 году, под таким лозунгом челябинская партия власти выдвигала своих кандидатов, когда Михаил Юревич уже был губернатором. Сергея Мелехина всегда называли ближайшим соратником бывшего главы региона. Кстати, в числе тех, кто подписывал документы якобы на лагерь — Александр Галичин, руководивший в то время министерством по радиационной и экологической безопасности, ныне — минкэкологии. Родственники экс-министра имеют общий бизнес по вывозу мусора с Мелехиным.

Еще несколько недостроенных дач (имена их владельцев держатся в секрете) также заброшены. После вынесения решений о сносе хозяевам предложат самим пригнать технику и уничтожить объекты или оплатить работы по уничтожению и рекультивации почвы. В противном случае это сделают принудительно и пришлют счета.

«Это просто травля. Если бы не условная близость к Юревичу, ничего бы этого не было.

Процесс вовсе не в интересах государства, а обычная месть. Сотни таких же домов стоят вокруг Увильды, на таких же птичьих правах, а занялись только эти поселком», — на условиях анонимности прокомментировал «URA.RU» один из хозяев недостроенной дачи.

Если для владельцев вся эта история закончится только миллионными убытками, то главе района Исрафилю Валишину придется отвечать перед законом. «Влип, — комментируют „URA.RU“ источники, знакомые с ситуацией. — Он же не мог в 2013 году при Юревиче отказываться подписывать документы! А теперь придется за это отвечать». Кстати, документы по непостроенному лагерю силовики нашли в июне 2015 года, когда проводили обыски у замглавы Аргаяшского района Альбины Шафигиной, попавшей под уголовное дело за мошенничество и злоупотребление полномочиями. С того момента и началось новое расследование, остановившее строительство дач.

По дороге из поселка-призрака корреспонденты «URA.RU» заехали в администрацию Аргаяшского района, чтобы получить комментарии Исрафиля Валишина, не отвечающего на звонки. «Ничего не могу комментировать, — заявил глава. — Дал подписку о неразглашении».