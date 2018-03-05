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Главные новости Челябинской области
20:58  05 марта 2018 1

Как выглядят дачи челябинских VIP, которые прокурор отправил под снос

«Это травля людей Юревича!» Первый и последний фоторепортаж из элитного поселка
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, коттедж, дом в лесу
По документам на месте этих коттеджей должен находиться детский лагерьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аргаяшском районном суде проходит беспрецедентный для челябинской элиты процесс. Один за другим выносятся решения по иску прокурора Челябинской области Александра Кондратьева к районным властям и прочим VIP — владельцам недостроенных дач на берегу озера Увильды. Уже несколько судов проиграл глава района Исрафиль Валишин, попавший под уголовку за превышение полномочий. Суд вынес решения в пользу прокурора о сносе дачи бизнесмена Сергея Мелехина и ликвидации фундамента будущей дачи депутата Заксобрания, экс-руководителя исполкома «Единой России» Александра Мотовилова. На очереди — недостроенные дачи бывшего первого вице-губернатора Олега Грачева, гендиректора «Медиа-центра» Валерия Шагиева и еще нескольких челябинцев. Как установила прокуратура, земля была выделена районными властями незаконно.

Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, коттедж, дом в лесу
Кто-то успел вложить в поселок большие средства
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все, кроме Мотовилова, отказываются от официальных комментариев. Экс-руководитель исполкома «ЕР» заявил «URA.RU», что он, добросовестный приобретатель, будет судиться с фирмой, которая продала ему участок, оказавшийся незаконным. «Я там с 2012 года не был, только фундамент успели положить», — уточнил Мотовилов.

Корреспонденты «URA.RU», отправились на Увильды посмотреть на элитный поселок-призрак. Чтобы проникнуть на территорию, пришлось перелезать через забор и просить охранника придержать грозную собаку — помесь с настоящим волком.

Вместо дачи Мотовилова действительно только заброшенный фундамент. Часть участков, как убедились журналисты, так и не была освоена. По суду только изымут землю. Но коробки пяти домов успели возвести. Одна из них — та самая несостоявшаяся дача бизнесмена Сергея Мелехина, именно с нее и начал свой процесс Александр Кондратьев. Для того чтобы подать иск в суд, была проведена экспертиза объекта. По документам это временное строение, а на деле строили капитальную дачу площадью в 247 кв. метров. Успели только возвести стены и пробурить водную скважину.

В документах это «домик для отдыхающих с верандой, организации досуга детей» — один из объектов якобы лагеря для одаренных школьников.

На деле же, как убедились эксперты, — «дом для круглогодичного проживания частных лиц (семья С. В. Мелехина)». В бумагах указан «свободный доступ к 20-метровой береговой полосе», но доступ к озеру полностью перекрыт.

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Александру Мотовилову надо будет убрать фундамент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Землю челябинскому МАУ «Кино-театральный центр „Спартак“» под одноименный лагерь выделили в августе 2009 года, когда городом руководил Михаил Юревич. МАУ предложило чиновникам оформить документы по несостоявшемуся учреждению, их изъяли в ходе обысков в управлении культуры администрации Челябинска в ноябре 2016 года.

Забавно, но сарай под инструменты перед дачей Мелехина накрыт огромным баннером «Верю Юревичу, голосую за „Единую Россию“!».

Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, единая россия, верю юревичу, голосую
Старый плакат в поселке-призраке напоминает, когда Юревич был в силе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Баннер остался от выборов в Госдуму в 2011 году, под таким лозунгом челябинская партия власти выдвигала своих кандидатов, когда Михаил Юревич уже был губернатором. Сергея Мелехина всегда называли ближайшим соратником бывшего главы региона. Кстати, в числе тех, кто подписывал документы якобы на лагерь — Александр Галичин, руководивший в то время министерством по радиационной и экологической безопасности, ныне — минкэкологии. Родственники экс-министра имеют общий бизнес по вывозу мусора с Мелехиным.

Еще несколько недостроенных дач (имена их владельцев держатся в секрете) также заброшены. После вынесения решений о сносе хозяевам предложат самим пригнать технику и уничтожить объекты или оплатить работы по уничтожению и рекультивации почвы. В противном случае это сделают принудительно и пришлют счета.

«Это просто травля. Если бы не условная близость к Юревичу, ничего бы этого не было.

Процесс вовсе не в интересах государства, а обычная месть. Сотни таких же домов стоят вокруг Увильды, на таких же птичьих правах, а занялись только эти поселком», — на условиях анонимности прокомментировал «URA.RU» один из хозяев недостроенной дачи.

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Прокурор сносит дачи челябинских VIP

Если для владельцев вся эта история закончится только миллионными убытками, то главе района Исрафилю Валишину придется отвечать перед законом. «Влип, — комментируют „URA.RU“ источники, знакомые с ситуацией. — Он же не мог в 2013 году при Юревиче отказываться подписывать документы! А теперь придется за это отвечать». Кстати, документы по непостроенному лагерю силовики нашли в июне 2015 года, когда проводили обыски у замглавы Аргаяшского района Альбины Шафигиной, попавшей под уголовное дело за мошенничество и злоупотребление полномочиями. С того момента и началось новое расследование, остановившее строительство дач.

По дороге из поселка-призрака корреспонденты «URA.RU» заехали в администрацию Аргаяшского района, чтобы получить комментарии Исрафиля Валишина, не отвечающего на звонки. «Ничего не могу комментировать, — заявил глава. — Дал подписку о неразглашении».

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