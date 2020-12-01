Четыре человека, включая ребенка, погибли в немецком городе Трир в результате наезда автомобиля. Водитель въехал в людей умышленно, заявил обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе.
«У нас имел место умышленный наезд на пешеходов в центре города», — приводит RT слова Лайбе из эфира телеканала SWR. Пострадали, по словам чиновника, еще около 15 человек.
Внедорожник ехал в сторону главного рынка в центре города со скоростью около 70 километров в час, сообщают очевидцы. По данным полиции города, водителем оказался 51-летний местный житель, он арестован.
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