В немецком Трире водитель умышленно раздавил пешеходов. Среди жертв ребенок

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Наезд совершил житель немецкого города Трир (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре человека, включая ребенка, погибли в немецком городе Трир в результате наезда автомобиля. Водитель въехал в людей умышленно, заявил обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе.

«У нас имел место умышленный наезд на пешеходов в центре города», — приводит RT слова Лайбе из эфира телеканала SWR. Пострадали, по словам чиновника, еще около 15 человек.

Внедорожник ехал в сторону главного рынка в центре города со скоростью около 70 километров в час, сообщают очевидцы. По данным полиции города, водителем оказался 51-летний местный житель, он арестован.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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