01 декабря 2020

На суррогатное материнство могут ввести жесткие ограничения в РФ

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Суррогатным матерям могут запретить рожать детей для одиноких россиян и иностранцев Фото: depositphotos.com

Общественная палата выступила с инициативой запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких граждан России. Авторы предложения считают, что регулятором в этой сфере должно стать государство.

Вопрос об ограничении суррогатного материнства подняли после нескольких находок в московских квартирах. Рожденные от суррогатных мам младенцы оказались в условиях, опасных для здоровья жизни, напоминает газета «Известия». «Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка», — заявил депутат Госдумы, один из авторов инициативы Николаем Земцовым.

ОП совместно с депутатами предлагает отказаться от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепить право использования программы только семейными парами и, соответственно, ввести запрет для участия в программе одиноких мужчин и женщин. «Надо просто включить суррогатное материнство в госпрограмму… Главная задача — выработать требования к родителям и суррогатным матерям. Исключить возможность коммерческой выгоды и торговли в этой сфере». — говорит член ОП Павел Пожигайло. Он добавил, что родители и суррогатная мать могут сами договариваться о вознаграждении, а государство со своей стороны будет контролировать выполнение договора.

Однако у инициативы есть противники. Как отмечает председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар, если запретить иностранным гражданам участвовать в программах суррогатного материнства, то государство недополучит доходы от медицинского туризма, а клиники не заплатят дополнительные налоги. По ее словам, иностранцы вместо России поедут в Грузию или на Украину, где нет ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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