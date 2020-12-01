Мотоциклистам предложили разрешить парковку на тротуаре и мигалки

ГИБДД призвали скорректировать ПДД для владельцев байков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дополнительная стоп-линия на перекрестке, парковка на тротуарах и проблесковые маячки должны повысить безопасность мотоциклистов на дороге. Так считает зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, который направил письмо с перечнем соответствующих изменений в ПДД главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову.

По словам парламентария, в рамках проекта «Единой России» — «Безопасные дороги» — депутаты вместе с мотоциклистами подготовили предложения по повышению безопасности на дорогах. Например, в проект вошли дополнительные стоп-линии на перекрестках для размещения мотоциклов и другого одноколейного транспорта, чтобы они не стояли между рядами авто. Чтобы не было путаницы, на линию предложено нанести силуэт мотоцикла и отделить другим цветом, отличным от белого.

«Также предлагается создать специализированные парковочные места для мотоциклов, в том числе и на тротуарах. Отмечается, что двухколесные транспортные средства без бокового прицепа будет возможно ставить в два ряда либо на краю тротуара у границы проезжей части при ширине тротуара 3 и более метров, при условии, что такая парковка не будет создавать помехи для движения пешеходов», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Афонского.

Еще одно предложение — разрешить мотоциклистам использовать мерцающие ходовые огни на загородных трассах, автомагистралях и дорогах с разрешенной скоростью более 80 километров в час. Мигалки для двухколесного транспорта разрешены и в некоторых других странах, но проблема в другом, говорит парламентарий. Проблесковые маячки используются на спецтранспорте, поэтому депутаты решили внести предложение на межведомственное обсуждение и хотят услышать все «за» и «против».

Также авторы документе предложили увеличить ширину левой полосы движения на городских улицах. Такое решение, считают они, упростит экстренным службам проезд к местам ДТП в случае затора.