Российские пользователи социальных сетей неоднозначно отнеслись к каминг-ауту актрисы Эллен Пейдж, которая объявила, что теперь ее нужно называть Элиот. Кто-то порадовался за своего кумира, а кто-то даже пожелал ей смерти.
«Сегодня умерла прекрасная актриса — Эллен Пейдж. R.I.P.», — некоторые российские фанаты не смогли смириться с решением Пейдж. Ранее с хэштегом R.I.P. «похоронили» писательницу Джоан Роулинг за высказывания о сексуальных меньшинствах.
Российские пользователи соцсетей предположили, каким станет новый облик Пейдж. Также названа предположительная причина ее каминг-аута.
Российские пользователи начали шутить по поводу неопределенности Пейдж в ее гендерной идентификации. Кто-то счел ее не слишком мужественной.
Иностранные поклонники подержали решение Пейдж стать трансгендером и объявить об этом во всеуслышание. Ободряющие комментарии прозвучали и от российских пользователей социальных сетей.
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