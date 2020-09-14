В Twitter начали распространять хештег #RIPJKRowling (Rest in pace — «Покойся с миром»). Пользователи соцсети не оценили высказывания британской писательницы, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в адрес сексуальных меньшинств. Она высмеяла заголовок, в котором автор заменила слово «женщины» на фразу «люди, у которых есть менструация».
«Я ненавижу Джоан Роулинг», — пишет пользователь Лайтнесс. Также он называет писательницу стервой.
Большинство пользователей Twitter, которые увидели хештег #RIPJKRowling, встали на сторону писательницы. Они заявляют, что не поддерживают оскорбительные высказывания в отношении Роулинг.
Скандал разразился после того, как писательница высмеяла автора колонки с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг заявила, что журналист забыл слово «женщина», чем навлекла на себя обвинения в трансфобии.
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