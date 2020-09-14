14 сентября 2020

Пользователи соцсетей похоронили Джоан Роулинг. ФОТО

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ЛГБТ-сообщество затравило Джоан Роулинг в Twitter Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Twitter начали распространять хештег #RIPJKRowling (Rest in pace — «Покойся с миром»). Пользователи соцсети не оценили высказывания британской писательницы, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в адрес сексуальных меньшинств. Она высмеяла заголовок, в котором автор заменила слово «женщины» на фразу «люди, у которых есть менструация».

«Я ненавижу Джоан Роулинг», — пишет пользователь Лайтнесс. Также он называет писательницу стервой.

В память о Джоан Роулинг. Она не мертва, но она убила свою карьеру из-за того, что гордо ненавидела трансгендеров, и в любом случае никто не будет скучать по ней так сильно
Twitter

Дорогая Роулинг, не могла бы ты оставить ЛГБТ-сообщество хотя бы на пять минут?
Twitter

Большинство пользователей Twitter, которые увидели хештег #RIPJKRowling, встали на сторону писательницы. Они заявляют, что не поддерживают оскорбительные высказывания в отношении Роулинг.

Пользователи не понимают, как можно желать смерти писательнице
Twitter
Twitter

Скандал разразился после того, как писательница высмеяла автора колонки с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг заявила, что журналист забыл слово «женщина», чем навлекла на себя обвинения в трансфобии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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