В Twitter начали распространять хештег #RIPJKRowling (Rest in pace — «Покойся с миром»). Пользователи соцсети не оценили высказывания британской писательницы, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в адрес сексуальных меньшинств. Она высмеяла заголовок, в котором автор заменила слово «женщины» на фразу «люди, у которых есть менструация».

«Я ненавижу Джоан Роулинг», — пишет пользователь Лайтнесс. Также он называет писательницу стервой.

В память о Джоан Роулинг. Она не мертва, но она убила свою карьеру из-за того, что гордо ненавидела трансгендеров, и в любом случае никто не будет скучать по ней так сильно

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