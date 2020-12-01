В Челябинской области из-за морозов отменяют уроки

В Карталинском районе -26 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталинском районе (Челябинская область) 2 декабря в связи с морозами были отменены уроки для учащихся с 1 по 7 класс. Об этом URA.RU сообщил глава района Анатолий Вдовин.

«Сегодня отменены занятия для учеников с 1 по 7 класс. В районе утром зафиксирована температура ниже 26 градусов мороза. Завтра, если потеплеет, ученики вернутся к занятиям», — заявил URA.RU Вдовин.

В конце ноября синоптики предупреждали челябинцев о том, что в регион идут аномальные морозы. Среднесуточная температура в первых числах декабря ожидается на 7 градусов ниже многолетней нормы. Кроме того, в концу декабря метеорологи сайта «Гисметео» обещали заморозки до 33 градусов ниже нуля.