Курганские диабетики остались без инсулина

В некоторых аптеках Курганской области закончился инсулин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области не могут получить жизненно важное лекарство — инсулин. Задержка в обеспечении несет угрозу жизни. О жалобах курганцев URA.RU рассказала председатель областного диабетического общества Наталья Воробьева.

Проблемы с выдачей инсулина по рецептам возникли в Кургане, Шадринске и Шумихе. «Мне 11 лет. Стаж по сахарному диабету 2 года. Сегодня моя мама пошла выписать мне инсулин, но его не оказалось в нашей районной аптеке. Для меня инсулин — это жизнь», — написал в обращении к Воробьевой Захар Прокопьев.

Шадринец Павел Лобанов после отказа выдачи инсулина («Новорапид»), назначенного в стационаре, написал заявление в городской Следственный комитет (копия имеется в редакции). Причиной отказа в выписке стало отсутствие его в аптеке. В обращении молодой человек попросил помочь ему получить инсулин.

«Инсулин впрок не выписывают, не разрешено. Человек с первым типом без инсулина жить не может. Отсрочка — 10 дней. В любом случае это угроза жизни», — считает Воробьева.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что депздрав провел закупки лекарств на 2020 год в рамках лимитов финансовых средств из федерального и регионального бюджетов. «В настоящее время препараты для лечения сахарного диабета имеются. В сентябре из федерального бюджета выделены дополнительные средства. Проводится дополнительная закупка. Поставка запланирована на 10—20 декабря. По указанным фактам проводятся проверки. Пациенты будут обеспечены в полном объеме», — уточнили в пресс-службе правительства.