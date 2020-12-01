Пермский министр понизил в должности своего заместителя

Игорь Гончаров останется в минтербезопасности края Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров покинул занимаемую должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что он продолжит работу в министерстве в другом статусе.

«Игорь Гончаров, занимавший до 30 ноября должность первого замминистра, остался в министерстве. Теперь он будет курировать вопросы координации антинаркотической деятельности в должности замминистра территориальной безопасности — начальника отдела координации антинаркотической деятельности», — указали в пресс-службе министерства.

Гончаров временно возглавлял минтербезопасности края в период с ноября 2019-го по март 2020 года до назначения на должность министра Виктора Батмазова. После чего он занял пост первого замминистра. Батмазов сохранил пост главы ведомства в обновленном составе краевого правительства, который губернатор края Дмитрий Махонин представил 16 ноября.