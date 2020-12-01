01 декабря 2020
30 ноября 2020

Пермский министр понизил в должности своего заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, портфель
Игорь Гончаров останется в минтербезопасности края Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Пермского края

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров покинул занимаемую должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что он продолжит работу в министерстве в другом статусе.

«Игорь Гончаров, занимавший до 30 ноября должность первого замминистра, остался в министерстве. Теперь он будет курировать вопросы координации антинаркотической деятельности в должности замминистра территориальной безопасности — начальника отдела координации антинаркотической деятельности», — указали в пресс-службе министерства.

Гончаров временно возглавлял минтербезопасности края в период с ноября 2019-го по март 2020 года до назначения на должность министра Виктора Батмазова. После чего он занял пост первого замминистра. Батмазов сохранил пост главы ведомства в обновленном составе краевого правительства, который губернатор края Дмитрий Махонин представил 16 ноября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...