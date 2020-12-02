В России изменят систему выплат накопительной пенсии

Для пенсионеров в РФ период выплаты накопительной пенсии увеличится на 6 месяцев. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.
«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — передает ТАСС со ссылкой на решение Совфеда РФ. В 2020 году этот период на 6 месяцев короче — 258 месяцев.
Создатели закона отмечают, что сок дожития пенсионеров после 60 лет составляет 16,82 года. При этом женщины в среднем живут еще 26,55 года после выхода на пенсию. Эти данные предоставлены Росстатом. Закон об изменении системы выплат накопительной пенсии призван не допустить резкое повышение периода выплаты накопительной пенсии.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы направлены на выплаты пенсионерам, передает RT. Эти отчисления составляют 6% от зарплаты. Ранее россиянам предложили узнать размер будущей пенсии в мобильном приложении.
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