В России изменят систему выплат накопительной пенсии

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Пенсионеры занимающиеся бегом. Екатеринбург., пенсионер, старушка, скандинавская ходьба
Создатели закона отметили, что женщины в среднем живут еще 26,55 года после выхода на пенсию Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Для пенсионеров в РФ период выплаты накопительной пенсии увеличится на 6 месяцев. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — передает ТАСС со ссылкой на решение Совфеда РФ. В 2020 году этот период на 6 месяцев короче — 258 месяцев.

Создатели закона отмечают, что сок дожития пенсионеров после 60 лет составляет 16,82 года. При этом женщины в среднем живут еще 26,55 года после выхода на пенсию. Эти данные предоставлены Росстатом. Закон об изменении системы выплат накопительной пенсии призван не допустить резкое повышение периода выплаты накопительной пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы направлены на выплаты пенсионерам, передает RT. Эти отчисления составляют 6% от зарплаты. Ранее россиянам предложили узнать размер будущей пенсии в мобильном приложении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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