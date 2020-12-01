01 декабря 2020

Россияне узнают размер будущей пенсии в мобильном приложении

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
В приложение Сбербанка внедрят функцию предпросмотра пенсии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сбербанк планирует внедрить в свое мобильное приложение функцию просмотра размера своей будущей пенсии. О разработке рассказала член правления, старший вице?президент банка Наталья Алымова.

«Когда вы в последний раз интересовались, какая у вас будет пенсия? Скоро вы это сможете увидеть в мобильном приложении „Сбера“ и решить, хотите ли вы ее увеличить», — приводит агентство «Прайм» слова Алымовой.

По ее ожиданиям, уже к 2023 году рынок управления пенсионными накоплениями составит порядка 6 триллионов рублей. В частности, это произойдет за счет негосударственного пенсионного обеспечения. Сбер активно продвигает реформирование пенсионной отрасли — ее налоговое стимулирование и внедрение концепции гарантированного пенсионного плана. «Мы ожидаем, что реализация этих инициатив даст импульс для развития отрасли и нашего пенсионного бизнеса», — добавила старший вице?президент банка.

Экономист Виталий Калугин ранее высказывался за реформу пенсионной системы в РФ. Эксперт предлагал взять пример с США, сделав систему накопительной — каждый копит себе пенсию в течение жизни и плюсом получает небольшую гарантированную сумму от государства. В России она могла бы составить порядка 10 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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