Собянин продлил дистанционное обучение в Москве

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Сергей Собянин продлил дистанционное обучение в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте мэрии.

«[Внести изменения в указ,] заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова „по 6 декабря“ словами „до окончания второй четверти“», — говорится в указе. Собянин подчеркнул, что будет лично контролировать исполнение указа.

Ранее сообщалось, что дистанционное обучение в вузах Московской области продлили до 13 декабря. Из-за сложной эпидемиологической обстановки дистант продлили и в колледжах Подмосковья, передает телеканал 360. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения могут быть сняты к Новому году. Роспотребнадзор опубликовал законопроект, согласно которому коронавирусные ограничения в школах могут продлить на год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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