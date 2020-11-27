Ограничения из-за коронавируса в школах могут продлить еще на год

Сейчас ограничения для организаций, работающих с детьми, действуют до 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ограничения из-за пандемии коронавируса для организаций, работающим с детьми, могут продлить еще на год — до 2022 года. Соответствующий проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале правовой информации.

Сейчас особые правила для организаций, работающих с детьми, действуют до 1 января 2021 года. Если постановление будет принято, они будут продлены до 1 января 2022 года, пишет РБК.

Постановление, срок действия которого предлагается изменить, было принято 30 июня. Согласно ему, в детских организациях нельзя проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц». В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. В детских организациях должны стоять антисептики, у детей необходимо проверять температуру. В школах за каждым классом закреплен определенный кабинет, где проходят большинство уроков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал переход на удаленку эффективным способом защиты от коронавируса. Поэтому в столице было принято решение продлить дистанционное обучение до 6 декабря 2020 года, напоминает «Дни.ру». По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас в российских школах массового заболевания учеников COVID-19 нет, поэтому отмена Единого государственного экзамена не планируется, пишет « Утро.ру ».