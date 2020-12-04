Новые послабления карантина начнут действовать с 7 и 15 декабря
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области с 7 декабря часть школьников начнется учиться очно, а с 15 декабря можно будет проводить небольшие мероприятия на открытом воздухе. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления.
Запрещено:
- находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;
- детям находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу и больницу);
- нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (им можно только выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);
- работать кафе и ресторанам после 23:00;
- работать домам культуры;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- ходить зрителям на официальные мероприятия. Количество участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.
Разрешено:
- работать с 7 декабря сельским школам, где учится до 150 человек;
- учиться очно ученикам начальных классов., с 7 декабря 9-х и 11-х, кроме девятиклассников из Кургана;
- с 7 декабря проводить индивидуальные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;
- с 15 декабря проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;
- посещать предприятия общественного питания;
- посещать бани и сауны;
- заниматься спортом и посещать фитнес-центры;
- приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
- работать кинотеатрам;
- находиться на улице без СМС-пропуска;
- работать турагентствам.
Жители Курганской области обязаны:
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Работодатели должны:
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;
- измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
- по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.
Рекомендовано:
- не проводить свадьбы, банкеты и поминки;
- минимизировать посещение общественных мест;
- вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;
- пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
4 декабря в области подтвердились 105 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 9219 человек.
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