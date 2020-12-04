04 декабря 2020
03 декабря 2020

Что разрешено и что запрещено в Курганской области из-за COVID. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители во время самоизоляции. Курган, Жители города, ограничительная лента
Новые послабления карантина начнут действовать с 7 и 15 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 7 декабря часть школьников начнется учиться очно, а с 15 декабря можно будет проводить небольшие мероприятия на открытом воздухе. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления.

Запрещено:

  • находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;
  • детям находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу и больницу);
  • нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (им можно только выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);
  • работать кафе и ресторанам после 23:00;
  • работать домам культуры;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • ходить зрителям на официальные мероприятия. Количество участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Разрешено:

  • работать с 7 декабря сельским школам, где учится до 150 человек;
  • учиться очно ученикам начальных классов., с 7 декабря 9-х и 11-х, кроме девятиклассников из Кургана;
  • с 7 декабря проводить индивидуальные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;
  • с 15 декабря проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;
  • посещать предприятия общественного питания;
  • посещать бани и сауны;
  • заниматься спортом и посещать фитнес-центры;
  • приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
  • работать кинотеатрам;
  • находиться на улице без СМС-пропуска;
  • работать турагентствам.

Жители Курганской области обязаны:

  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Работодатели должны:

  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;
  • измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
  • по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Рекомендовано:

  • не проводить свадьбы, банкеты и поминки;
  • минимизировать посещение общественных мест;
  • вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;
  • пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

4 декабря в области подтвердились 105 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 9219 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...