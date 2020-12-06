В Пермском крае усиливают меры по борьбе с коронавирусом

В Пермском крае усилят контроль за дезинфекцией подъездов жилых домов. Об этом шла речь на заседании краевого оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, указано на сайте министерства ЖКХ края. О необходимости регулярной дезинфекции домов в условиях роста заболеваемости заявил глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.
«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильному заместителю председателя краевого правительства Андрею Кокореву усилить работу с управляющими компаниями и ТСЖ в части дезинфекции подъездов», — сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Пермского края. Указано, что обработка дезинфицирующими средствами должна производиться один раз в пять дней.
Проводить санобработку подъездов должны обслуживающие организации: управляющие компании либо ТСЖ. Особое внимание во время обработки Роспотребнадзор рекомендовал уделить дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам.
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