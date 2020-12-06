06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

В Пермском крае усиливают меры по борьбе с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция от коронавируса. Челябинск, подъезд дома, лестничная клетка, дезинфекция, коронавирус, сиз, ковид, средства защиты
Обработка подъездов жилых домов должна проводиться не реже одного раза в пять дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае усилят контроль за дезинфекцией подъездов жилых домов. Об этом шла речь на заседании краевого оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, указано на сайте министерства ЖКХ края. О необходимости регулярной дезинфекции домов в условиях роста заболеваемости заявил глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильному заместителю председателя краевого правительства Андрею Кокореву усилить работу с управляющими компаниями и ТСЖ в части дезинфекции подъездов», — сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Пермского края. Указано, что обработка дезинфицирующими средствами должна производиться один раз в пять дней.

Проводить санобработку подъездов должны обслуживающие организации: управляющие компании либо ТСЖ. Особое внимание во время обработки Роспотребнадзор рекомендовал уделить дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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