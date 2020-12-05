Вирусолог: число зараженных COVID скоро достигнет миллиарда

Миллиард заболевших не остановит коронавирус, отметил Сергей Нетесов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Количество людей, переболевших или бессимптомно перенесших COVID-19, достигнет миллиарда через три-четыре месяца. Однако миллиарда недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию. Таким прогнозом с URA.RU поделился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Официально по всему миру коронавирус найден у примерно 66 миллионов человек. При этом цифры из статистики нужно умножать на 10, чтобы они были близки к реальности, поскольку дети и многие взрослые переносят эту инфекцию легко или бессимптомно. То есть сейчас на планете уже были инфицированы примерно 650 миллионов человек, из них около 24 миллионов в РФ. Через четыре-пять месяцев число таких людей в мире достигнет миллиарда, если темпы заболеваемости не спадут», — рассказал URA.RU Нетесов.

Достижение показателя в миллиард перенесших инфекцию не внесет коренной перелом в борьбу с вирусом, отметил эксперт. Переболевших должно быть больше. «Надо, чтобы миллиардов пять-шесть перенесло ее, тогда пандемия остановится. Поэтому вакцины нам очень даже нужны, чтобы быстрее достичь нужной иммунной прослойки», — заключил вирусолог.

Число зараженных COVID в мире составляет почти 66 миллионов человек, согласно официальной статистике университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заражений находятся США, затем идут Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку с официальным показателем в 2,4 миллиона зараженных.