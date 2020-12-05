Экономист раскрыл схему, как сохранить деньги в кризис

Россиянам стоит хранить деньги в валюте, считает Максим Кривелевич Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам не стоит гадать, какими будут курсы доллара и евро в ближайшее время. Вместо этого нужно хранить сбережения в валюте, а кредиты брать в рублях.Такой совет в беседе с URA.RU дал экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

«Попытки обычного гражданина угадывать курс валют бесполезны, это лотерея. Очевидно, что у рубля в ближайшее время не будет успехов по отношению к доллару и евро. Поэтому мой совет — храните свои деньги в валюте, а кредиты берите в рублях. И старайтесь тратить меньше, чем получаете», — заявил URA.RU Кривелевич.

Рассчитывать на ослабление валют не стоит, уверен экономист. «Нужно иметь четкое понимание — если у нас инфляция больше, чем в США, то доллар продолжит расти. И он всегда растет. Когда-то он стоил 6 рублей, потом 20, потом 30, а потом 60 и 75. И ни разу не возвращался назад. Это дорога в одну сторону, важно это понимать. Ловить колебания валют — заниматься шаманничеством», — заключил Кривелевич.

Ранее аналитики сообщили, что в ноябре россияне купили больше валюты, чем продали. Продажи доллара выросли на 9%, евро — более чем на 12%. Финансисты не исключают, что в начале 2021 года американская валюта будет стоить 90 рублей.