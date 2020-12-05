Экономист допустил повышение курса доллара до 90 рублей

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Курс доллара в 2021 году может достичь 90 рублей, считает Дмитрий Котов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В начале следующего года курс доллара может подняться до 90 рублей за единицу. Таким мнением в беседе с журналистами поделился финансист и бизнесмен Дмитрий Котов.

По его прогнозу, до конца этого года курс, вероятнее всего, не изменится, поскольку руководство страны «искусственно» сдерживает стоимость доллара, чтобы не создавать дополнительных проблем россиянам в разгар пандемии. Но делать это на постоянной основе не получится.

«Это не выгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года. До какого уровня? Это, опять же, зависит от решений правительства. Но курс вполне может дойти до 90 рублей за один доллар», — приводит «Пятый канал» слова Котова.

Ранее шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев заявил, что после прихода к власти в США Демократической партии национальную валюту неизбежно ожидает девальвация. Быстрое распространение вакцины от COVID-19 в мире позволяет другим странам не «бежать за защитой» в американские казначейские облигации, считает эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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