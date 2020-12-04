В Челябинске от коронавируса умерли сразу двое врачей (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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В Челябинской области за сутки от коронавирусной пневмонии скончались двое врачей. Обоим было по 38 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Двое наших коллег скончалась в минувшие сутки. Обоим было по 38 лет. Предварительный диагноз — коронавирусная пневмония», — говорится в сообщении.

Первым из умерших был анестезиолог-реаниматолог с 19-летним стажем. Он работал в отделения реанимации и интенсивной терапии горбольницы №8. Второй жертвой коронавируса стал врач-гинеколог Челябинской областной клинической больницы, где работал с 2012 года.

Всего в регионе на 5 декабря было выявлено 28 150 случаев COVID-19. Из них 303 новых заболевших подтверждены за минувшие сутки, 232 человека были выписаны, 12 скончались.