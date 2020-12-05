Помощница депутата в переписке якобы посоветовала многодетной матери отдать детей в детдом (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Подписчики в соцсетях поддержали депутата Госдумы Наталью Боеву, помощница которой якобы посоветовала многодетной матери из Краснодара сдать больного ребенка в детский дом. Пользователи отметили, что под депутата «кто-то копает» и посоветовали парламентарию не искать многодетную мать, чтобы помочь, а просто пожаловаться на ее комментарии в соцсетях.

Многодетная мать из Краснодарского края Алина Дудерец опубликовала скрины переписки в Facebook якобы с помощницей депутата Натальи Боевой. В сообщениях депутату Алина пишет, что воспитывает детей одна, потратила все сбережения на лекарства и просит у Боевой помочь с деньгами на лечение старшего сына. В ответ помощница советует женщине сдать детей в детский дом: «Зачем рожали, если не тянете? Сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно».

Сама Боева позднее заявила, что никакой переписки не было, а ее таким образом пытается кто-то подставить. На своей странице в Facebook она сообщила, что готова выслушать многодетную мать и помочь ей. Подписчики Боевой оставляют ободряющие комментарии под ее постом, указывая, что «кто-то под нее копает», «наговаривает и поливает грязью порядочного человека».

Пользователи поддерживают депутата

Подписчики считают, что весь скандал — спланированная провокация

И даже советуют Боевой пожаловаться на многодетную мать

У некоторых даже есть подозрения, кто конкретно мог устроить «провокацию»

Аналогичный скандал произошел ранее со свердловской чиновницей, олимпийской чемпионкой 2004 года Ольгой Глацких. Занимая пост главы департамента молодежной политики Свердловской области Глацких во время одной из встреч с молодежью заявила, что государство ничего не должно детям, так как «не просило родителей их рожать». Итогом скандала стала отставка Глацких.