Россиянам упростили получение пособий и льгот

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Россиянам станет еще проще узнавать о положенным им льготах и получать их (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россияне с декабря начнут получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующее постановление, утвержденное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

«Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются», — говорится в тексте постановления. В документе уточняется, что для получения данной услуги россиянам необходимо дать согласие на уведомления.

Кроме того, с 1 июля 2021 года информацию о персональных льготах можно будет круглосуточно получить по единому телефонному номеру. Также на портале госуслуг будет запущен чат-бот.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило освободить родителей от справок для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении детей. Проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны проводить местные органы власти, считают в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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