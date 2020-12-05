Россиянам упростили получение пособий и льгот

Россияне с декабря начнут получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующее постановление, утвержденное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
«Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются», — говорится в тексте постановления. В документе уточняется, что для получения данной услуги россиянам необходимо дать согласие на уведомления.
Кроме того, с 1 июля 2021 года информацию о персональных льготах можно будет круглосуточно получить по единому телефонному номеру. Также на портале госуслуг будет запущен чат-бот.
Ранее Минэкономразвития РФ предложило освободить родителей от справок для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении детей. Проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны проводить местные органы власти, считают в ведомстве.
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