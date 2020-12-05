Московский клуб закрыли после концерта Кипелова в пандемию

Роспотребнадзор опечатал московский клуб после концерта Кипелова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium после концерта рок-группы «Кипелов». Причиной стало нарушение профилактики коронавируса.

«Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер на концерте группы „Кипелов“», — сообщает оперативный штаб по Москве. Уточняется, что клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

На концерте рок-группы в клубе Adrenaline Stadium собрались несколько тысяч фанатов. Большинство из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, пишет Life . «Надеемся, что никто сегодня не пострадает. Надеюсь, что Роспотребнадзор будет доволен. Я надеюсь, что вы соблюдали все правила», — обратился к поклонникам лидер группы Валерий Кипелов после выступления.

Роспотребнадзор также проведет проверку после концерта певицы Zivert в Красноярске. Ранее в соцсетях появились видео с выступления звезды. На кадрах сотни поклонников артистки находятся на концерте без масок и не соблюдают социальную дистанцию, передает Daily Storm.