Путин заявил, что россияне стали больше ценить жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин заявил, что в 2020 году россияне стали сильнее ценить жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году в россиянах стало больше доброты, доверия и отзывчивости. Такое заявление он сделал в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

«За этот год мы стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относится к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. В нас стало больше доброты, доверия, отзывчивости, сплоченности», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что люди стали больше проявлять все эти качества, перестали их стесняться, начали ими гордиться.

Международный День волонтера отмечается 5 декабря. В 2020 году День волонтера посвящен вкладу добровольцев в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...