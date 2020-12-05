Путин заявил, что россияне стали больше ценить жизнь

Путин заявил, что в 2020 году россияне стали сильнее ценить жизнь
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году в россиянах стало больше доброты, доверия и отзывчивости. Такое заявление он сделал в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».
«За этот год мы стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относится к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. В нас стало больше доброты, доверия, отзывчивости, сплоченности», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что люди стали больше проявлять все эти качества, перестали их стесняться, начали ими гордиться.
Международный День волонтера отмечается 5 декабря. В 2020 году День волонтера посвящен вкладу добровольцев в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.