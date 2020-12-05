Пушкина призвала учесть ЛГБТ-пары в демографической политике РФ

Оксана Пушкина предлагает создать в РФ министерство демографической и семейной политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России нужно создать отдельное министерство демографической и семейной политики, которое будет в том числе учитывать влияние ЛГБТ-сообщества на демографию в стране. С инициативой выступила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Я предлагаю создать отдельный государственный орган, целью которого станет обеспечение демографической безопасности нашей страны — министерство демографической и семейной политики», — рассказала Оксана Пушкина «Интерфаксу». Депутат добавила, что в стране до сих пор учитывают лишь неполные статистические данные по матерям-одиночкам, гражданским бракам и нет совершенно никакой информации о количестве представителей ЛГБТ-сообщества, о том, как они влияют на демографию.

«В случае с геями, лесбиянками и трансгендерами… об этих людях мы не знаем вообще ничего. На государственном уровне такие вопросы не ставятся и не учитываются. Мы стыдливо молчим о них, а напрасно! Долгосрочная демографическая политика не может строиться вокруг понятий „благочестиво“ и „грешно“, в ее основе должно лежать беспристрастное понимание происходящих в обществе процессов», — заявила Пушкина.

По мнению депутата, новое министерство будет заниматься сбором, анализа дополнительных демографических данных, без которых невозможно сформировать комплексную семейную политику на уровне государства.

В разговоре с с Nation News лидер Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова заявило, что новое министерство не сможет улучшить ситуацию с рождаемостью в стране, а только станет лишней статьей расходов. По ее мнению, демография будет улучшаться при стабильной экономической ситуации в стране, когда не сложно заводить, воспитывать и содержать много детей.