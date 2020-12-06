Министр образования РФ ответил на претензии иностранных студентов

Иностранные студенты не смогли добиться ответа, когда их пустят в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ответил на претензии иностранных студентов по поводу запрета въезда в страну и отчислений из российских вузов. Однако, иностранцы оказались недовольны ответами Фалькова о возможности продолжения обучения в РФ. Они считают, что обучение в вузе является основанием для въезда в страну.

«Нет одного универсального решения по иностранным студентам», — сказал министр. По его словам, иногда приходится договариваться с партнерскими вузами за рубежом. Также во время интервью на радио «Комсомольская правда» Фальков опроверг сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов. Он добавил, что с начала года отчислились около 2,5 тысяч зарубежных учащихся. При этом он обещал, что министерство позаботится об иностранных студентах, которые застряли в России и не могут вернуться на родину. Он заявил, что Минобрнауки готово купить им зимнюю одежду.

Иностранные студенты хотят продолжить учиться в России Youtube- канал радио «Комсомольская правда»

В комментариях к интервью Фалькова пользователи Youtube пытались узнать, почему российские туристы могут ездить в разные страны, но не пускают к себе их жителей. Они также не понимают, почему для спортсменов сделали исключение, а для них нет.

Россиянам разрешен въезд во многие страны мира Youtube- канал радио «Комсомольская правда»

Для въезда иностранных спортсменов сделали исключение Youtube- канал радио «Комсомольская правда»

В комментариях на Youtube люди были возмущены тем, что Фальков и ведущие радиостанции не соблюдали масочный режим и дистанцию во время эфира. Также они были возмущены тем, что не получили ответы на вопросы, которые задавали в комментариях к видео и по WhatsApp во время эфира.

Youtube- канал радио «Комсомольская правда»

Комментаторы решили, что их вопросы специально игнорировали Youtube- канал радио «Комсомольская правда»

Студенты рассказали, что уже семь месяцев не могут въехать в страну Youtube- канал радио «Комсомольская правда»

Ранее сообщалось, что сотни иностранных студентов начали отчислять из российских вузов потому, что они не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса. В одном из вузов ответили, что на отчисление влияет только успеваемость, а не запрет въезда. Фальков заявил, что более 300 тысяч иностранных студентов проходят обучение в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать в Россию на фоне пандемии коронавируса, напомнили RT.