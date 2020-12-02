В вузе ответили на обвинения в отчислении иностранных студентов

На угрозу отчисления в пандемию пожаловалось около 2000 иностранных студентов в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса российские и иностранные студенты находятся в равных условиях, поэтому об отчислении учащихся из других стран из-за запрета въезда в РФ речи не идет. Об этом URA.RU сообщило руководство Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

Ранее около 2000 иностранных студентов из разных вузов России пожаловались на угрозу отчисления, потому что они не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса. Официально студентов отчисляют из-за неуспеваемости, поскольку они не могут получить необходимые знания для сдачи экзаменов, практических заданий и лабораторных работ. Однако в РГИСИ утверждают, что все учащиеся находятся в равных условиях и речь об отчислении не идет. «Все учащиеся института — как наши соотечественники, так и граждане иностранных государств — сегодня переведены на дистанционное обучение. Онлайн формат нельзя назвать удобным для преподавания практических дисциплин. Вместе с тем продолжая вести образовательный процесс в нормальном режиме, мы работаем над усовершенствованием и разработкой новых методик, подходящих для дистанционного формата», — сообщили URA.RU в университете сценических искусств.

Представители РГИСИ подчеркнули, что все студенты находятся в контакте с педагогами и мастерами курсов, некоторые переведены на индивидуальное обучение. Также учащиеся могут взять академический отпуск, чтобы после пандемии вернуться к стандартному формату обучения, сказали в вузе. Юрист и правозащитник Иван Мельников обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой сделать учебу в университете основанием для въезда в Россию, передает « Федеральное агентство новостей ».