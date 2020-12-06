Мясников рассказал, какие продукты ускоряют старение

Рацион должен состоять из овощей, фруктов, мяса и рыбы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Процесс старения ускоряет еда с большим количеством сахара, соли и неправильных жиров. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Вся пища, где содержится избыточное количество сахара, соли и „неправильных жиров“ ускоряет процесс старения», — приводит РИА «Новости» слова Мясникова. Врач также добавляет, что переедание и избыток калорий также приводят к старению. Однако «неполезные» продукты можно есть, если делать это нечасто.

Основной рацион должен состоять из овощей, фруктов, вареного мяса, рыба и кисломолочных продуктов. Необходимо помнить также о том, что пережаренное мясо и колбасные изделия содержат канцерогены, ускоряющие процесс старения.

Ранее Мясников назвал продукты, снижающие риск развития рака, пишет телеканал 360. Для этого людям стоит кушать продукты, богатые витамином D. Они также снижают риск развития заболеваний сердца и используются для профилактики и терапии туберкулеза.