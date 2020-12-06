В Дагестане на берег Каспийского моря выбросило почти два десятка мертвых тюленей. В беседе с URA.RU свидетель произошедшего, спасатель международного класса Зиявдин Никомагомедов рассказал, как обнаружил тела животных и что могло послужить причиной их гибели.
«В очередной раз, когда я бегал, было 9 тюленей мертвых, выброшенных волнами. Я не стал ничего делать. Но на следующий день, когда я увидел в 3 км по берегу 17 тюленей, я снял видео и выложил», — рассказал он URA.RU. По его мнению, причиной смерти животных могли стать сети браконьеров.
«Также у нас уже 16 дней с небольшими перерывами идут дожди, и все, что накапливается вверху: грязь, пустые бутылки и все остальное, несет в Каспийское море. Море настолько грязное, что, может быть, не смогли выжить эти тюлени в такой грязи», — дополнил он.
В Каспийском природоохранном центре основной причиной произошедшего считают бесконтрольное использование пластиковых сетей из Китая. «Будут отобраны биологические материалы у погибших животных, но, как правило, основными причинами гибели каспийских нерп являются китайские браконьерские сети», — рассказал директор центра, эколог Заур Гапизов «
Ранее на Камчатке местные жители обнаружили сильное загрязнение воды. На берег были выброшены трупы морских животных, предположительно, погибших по естественным причинам. На восстановление экосистемы Камчатки может уйти от полугода до нескольких лет.
Подписывайтесь на URA.RU в