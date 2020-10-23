Следователи нашли причину экологической катастрофы на Камчатке

По версии СК, загрязнение воды на Камчатке произошло из-за природных явлений (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Основной версией загрязнения Авачинского залива на Камчатке и гибели морских животных является природная причина. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — приводит ТАСС слова следователя.

По словам Петренко, сотрудники СК проверяли версию, что нефтепродукты попали в воду с морских судов, заходивших в Авачинский залив. Но она не подтвердилась. Также представитель ведомства сообщила о некритичном превышении концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде. В комитете добавили, что у ранее обращавшихся за медицинской помощью граждан не выявлено признаков токсического отравления, передает « Федеральное агентство новостей ». На месте экологической катастрофы еще работает следственная группа.

В конце сентября в районе Халактырского пляжа местные жители обнаружили сильное загрязнение воды. На берег были выброшены трупы морских животных. В Роспотребнадзоре заявили, что в воде превышен уровень содержания токсинов. Ученые исключили версию, что вещества попали в воду с военного Козельского полигона. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал 360.