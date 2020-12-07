Россияне устали слышать прогнозы об окончании пандемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко выразил мнение, что пандемия коронавируса в России может отступить в конце 2021 года. По его словам, вакцинация должна положительно сказаться на ситуации с распространением инфекции. В соцсетях восприняли эти прогнозы остро. Многие отмечают, что уже почти каждый эксперт дал свою оценку, когда закончится эпидемия. URA.RU собрало самые яркие реакции на прогноз Вечорко.

Россияне настолько устали от прогнозов, что решили дать свои Скрин: Twitter

Некоторые считают, что в России уже была эпидемия до коронавируса Скрин: Яндекс.Новости

Другие не сомневаются, что пандемия закончится в следующем году Скрин: Яндекс.Новости

Люди уверены, что прогнозами делу не поможешь Скрин: Яндекс.Новости

В целом, считают россияне, на прогнозы опираться не стоит Скрин: Яндекс.Новости

Основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска также дал свой прогноз касаемо окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, она продлится еще 2,5 года.