Трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят с задержкой

Трамвайная линия свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму лишь в 2021 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство трамвайной ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма затягивается и может быт завершено лишь летом 2021 года. Об этом URA.RU сообщило несколько источников, знакомых с ситуацией. Перенос сроков завершения строительства подтвердили и в мэрии Екатеринбурга.

По словам одного из инсайдеров, сроки затягиваются из-за необходимости переноса храма Рождества Иоанна Предтечи на Уралмаше, который оказался на пути трамвайных линий. Однако пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова заявила, что все спорные вопросы улажены. «Ситуация по храму давно решена», — отметила она.

Еще один инсайдер связал задержку с техническими сложностями. «Строительством ветки занимается структура УГМК, в проекте оказались недочеты, которые придется исправлять. Строительство может затянуться до лета следующего года», — уточнил собеседник агентства.

«Проблем ни с храмом, ни с проектом нет. Планировали завершить стройку в 2020 году, но недавно протокольным решением минтранса было принято решение завершать в 2021 году», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Здесь уточнили, что задержка возникла из-за особенностей бюджетного планирования в сложный год.

Ранее URA.RU сообщало, что строительством ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма занимается Инженерно-строительный центр УГМК в рамках контракта на 2,2 миллиарда рублей. В числе бенефициаров «Трансмашхолдинга» — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев.