Бывший банкир: у россиян заканчиваются деньги

Россияне стали массово снимать средства с банковских вкладов из-за нехватки денег на текущие расходы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился российский экономист, экс-член правления «Транскредитбанка» и «Балтийского банка», президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
«Сочетание того, что снимаются деньги в банках и растет курс рубля косвенно показывает, что у населения падают доходы. Соответственно, на текущее потребление перестало хватать денег людям», — рассказал Косой. Он подчеркнул, что россияне вынуждены продавать валюту и снимать банковские средства в связи с тем, что «у нас в разгаре вторая волна коронавируса и мы, так или иначе, живем в условиях частичного локдауна».
По словам экономиста, в ближайшие месяцы ситуация с падением доходов не улучшиться. Для некоторых граждан временным спасением окажутся традиционные выплаты, которые они получают в декабре—январе, считает эксперт. В качестве примера экс-банкир привел 13 зарплату и другие бонусы, которые выплачивают крупные компании по итогам года.
В Сбербанке ранее произошел отток средств с рублевых депозитов. В ноябре остатки на этих счетах сократились на 101,1 млрд рублей, что является рекордом со времен кризиса 2014 года. По данным «
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