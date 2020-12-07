Бывший банкир: у россиян заканчиваются деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры, кредитные карты, кредитки
Владимир Косой считает, что россияне вынуждены снимать средства со вкладов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Россияне стали массово снимать средства с банковских вкладов из-за нехватки денег на текущие расходы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился российский экономист, экс-член правления «Транскредитбанка» и «Балтийского банка», президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«Сочетание того, что снимаются деньги в банках и растет курс рубля косвенно показывает, что у населения падают доходы. Соответственно, на текущее потребление перестало хватать денег людям», — рассказал Косой. Он подчеркнул, что россияне вынуждены продавать валюту и снимать банковские средства в связи с тем, что «у нас в разгаре вторая волна коронавируса и мы, так или иначе, живем в условиях частичного локдауна».

По словам экономиста, в ближайшие месяцы ситуация с падением доходов не улучшиться. Для некоторых граждан временным спасением окажутся традиционные выплаты, которые они получают в декабре—январе, считает эксперт. В качестве примера экс-банкир привел 13 зарплату и другие бонусы, которые выплачивают крупные компании по итогам года.

В Сбербанке ранее произошел отток средств с рублевых депозитов. В ноябре остатки на этих счетах сократились на 101,1 млрд рублей, что является рекордом со времен кризиса 2014 года. По данным «Федерального агентства новостей», снижение популярности вкладов Сбербанка можно связать с тем, что условия для потребителей стали менее выгодными. Как отмечается, основной объем средств размещается либо на текущем счете, либо в более выгодных для хранения финансовых инструментах. Как пишет издание, данный тренд может сохраняться до начала 2021 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...