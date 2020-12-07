Россияне забрали из банков рекордную сумму со времен кризиса-2014

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Россияне забрали из банков более 100 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Рублевый вклады в Сбербанке в ноябре сократились на 100 миллиардов рублей с лишним. Это самый сильный отток после кризиса в 2014 году.

«В ноябре Сбербанк столкнулся с новым оттоком средств с рублевых депозитов физлиц: остатки на этих счетах сократились на 101,1 млрд руб. (-1,2% по сравнению с октябрем)», — пишет РБК со ссылкой на отчетность РСБУ. В 2014 году граждане сняли с депозитов в Сбербанке 166,7 миллиардов рублей по оценкам аналитика банка БКФ Максима Осадчия.

В 2020 году в Сбербанке люди массово начали закрывать рублевые депозиты с мая. При этом валютные депозиты физлиц банка также сокращаются.

Россияне предпочитают инвестировать деньги в ипотеку вместо депозитов, пишет агентство Nation News. В таком случае, депозит используется в качестве первоначального взноса, а процентную ставку заменяет доход от сдачи квартиры, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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