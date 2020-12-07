07 декабря 2020

Онищенко спрогнозировал спад пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий, портрет
Депутат призвал оставить из праздничных мероприятиях только новогодние салюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При строгом соблюдении ограничительных мер спад заболеваемости коронавирусом произойдет после новогодних праздников. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он призвал ограничить массовые скопления людей и оставить из праздничных мероприятиях только новогодние салюты. «Гражданам нужна четкая инструкция, как стоит провести 10 праздничных дней: больше гулять на свежем воздухе,… отправиться на дачу,…, а не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора», — пояснил Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой». При этом академик РАН отметил, что кремлевские елки для детей можно проводить, если будут соблюдаться антикоронавирусные меры.

Ранее главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко выразил мнение, что COVID-19 в России может отступить в конце 2021 года. По его словам, вакцинация должна положительно сказаться на ситуации с распространением инфекции, пишет агентство Nation News. Основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска также дал свой прогноз касаемо окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, она продлится еще 2,5 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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