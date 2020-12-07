В ЯНАО развивается новый тренд по смертности от COVID

Число умерших ямальцев выросло до 278 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Смерти пациентов в ЯНАО продолжаются девятый день подряд, однако среднее число умерших в сутки стремительно снижается. Уже третью неделю количество летальных случаев в день не превышает четырех.

За минувшие сутки скончались 92-летняя женщина и 79-летний мужчина из Ноябрьска, а также пациентка из Салехарда 72 лет, говорится в сообщении оперштаба. Общее число жертв инфекции в ЯНАО выросло до 278 человек.

Также коронавирусом заразились 190 человек. Постепенное снижение показывает Салехард — там девять новых случаев. Источник URA.RU в мэрии пояснил, что это стало следствием ужесточения масочного режима в госучреждениях. «Без масок перестали пускать на работу как чиновников, так и обычных бюджетников», — поделился инсайдер.

Мощный всплеск произошел в Новом Уренгое — 36 случаев. В Надымском районе зафиксировали 32 эпизода, в Ноябрьске и Губкинском заболели по 24 человека. В Лабытнанги вирус подхватил лишь один горожанин. Всего в ЯНАО подтвержден 27 891 случай коронавируса, вылечились 19 575 пациентов.

Аномальный всплеск смертей в ЯНАО начался в середине октября. С 20 октября по сегодняшний день в округе умерли 170 пациентов. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место в России по частоте смертей — 51,6 случая на 100 тысяч населения. ЯНАО уступает лишь Калмыкии, Мурманской области, Москве и Санкт-Петербургу.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.