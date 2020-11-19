За месяц в ЯНАО умерло больше COVID-пациентов, чем за полгода

На Ямале подтверждено 24 377 случая коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. За последний месяц в ЯНАО умерли уже 117 пациентов — это больше, чем за все предыдущее время пандемии.

«В трагическую статистику вошли шесть летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К сожалению, четверо мужчин и две женщины из Ноябрьска и Надыма не справились с тяжелым течением болезни», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Всего с начала пандемии в ЯНАО скончались 223 человека. За последнюю неделю — 47 пациентов.

Также за сутки коронавирусом заразились 197 жителей округа. Больше всего их в Ноябрьске, где подтвердили 36 случаев. Еще 19 человек заболели в Тазовском районе, в Надымском районе вирус подхватили 18 ямальцев. В Салехарде известно о 12 новых случаях, а в Новом Уренгое — о 15. За все время пандемии в ЯНАО подтвердили 24 337 случаев коронавируса, вылечился 16 591 пациент.

Аномальная волна смертей началась в ЯНАО ровно месяц назад, 20 октября. Округ занимает пятое место по частоте смертей в России — 41,4 случая на 100 тысяч населения. Еще несколько недель назад Ямал не входил даже в первую десятку. Лидерами списка являются Санкт-Петербург (90,2) и Москва (65,2).

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.