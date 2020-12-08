Лукашенко согласился отдать часть власти

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Александр Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Народному собранию страны Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом в Беларуси. Ему нужно передать часть президентских полномочий. С таким заявлением выступил действующий глава Беларуси Александр Лукашенко.

«Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Некоторые полномочия придется передать», — цитирует Лукашенко агентство «Белта». Политик предложил выбирать делегатов в собрание на пятилетний срок, а работать, по его словам, они будут на общественных началах. Предлагается передать этому органу контроль над парламентом, министрами и губернаторами.

Всебелорусское народное собрание должно контролировать главные векторы развития Беларуси, считает Лукашенко. Действующий глава государства предложил органу сформировать планы на пять лет вперед, главными областями предлагается сделать экономику и политику. Окончательно сформировать повестку собрания Лукашенко предложил после зимних праздников, в конце января—начале февраля.

Ранее Лукашенко заявлял, что Всебелорусское народное собрание определит вектор развития страны на следующие пять лет, передает RT. По словам президента Белоруссии, полномочия главы государства будут перераспределены в пользу тех, «кому мало».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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