Обнаженный мужчина прочитал молитву возле суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обнаженный мужчина пришел к суду в минус 21 градус в знак протеста против решения судей. Горожанин Олег Александров выслал в редакцию URA.RU видео и объяснил причину своего поведения.

Раздетый мужчина в темное время суток передвигался по набережной реки Тобол. «За моей спиной находится Арбитражный суд Курганской области. Господь, очисти суды от всякого безобразия, от всякой грязи, беззакония, равнодушия, хамства. Наведи свой порядок. Невмоготу с ними сражаться», — говорил Александров на видео.

URA.RU он пояснил, что отчаялся добиться справедливости — вернуть долг 18-летней давности. Судебные тяжбы ни к чему не проводят. А человек, который ему должен, сейчас пытается объявить себя банкротом.

Кроме того, на одном из последних заседаний судья запретила вести аудиозапись заседания. «Судья с первых минут первого судебного заседания нарушила закон РФ — запретила пользоваться диктофоном в открытом судебном заседании. В своих ответах вышестоящие судьи ничего существенного не нашли в этом нарушении. Как можно верить в такое правосудие? Кому нужно такое правосудие?» — спрашивает Александров.

В Арбитражном суде Курганской области агентству прокомментировали, что им ничего не известно об акции протеста. При этом там добавили, что жалоба от Александрова на запрет судьи вести аудиозапись поступала, ответ направлен заявителю.