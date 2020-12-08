Обмундирование для Росгвардии покупали по сильно завышенным ценам, пишет «Ъ» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества. Предполагается, что ущерб от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик ведомства генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 млн рублей. Об этом журналистам рассказали источники в силовых структурах.

«Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили в главном военном следственном управлении СКР. Пока оно расследуется без конкретных обвиняемых по фактам многочисленных закупок вещевого имущества для личного состава Росгвардии по ценам, которые завышались в несколько раз», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на информированных собеседников, имена которых не раскрываются.

Речь идет о контрактах 2017—2019 годов. Поставщиком обмундирования и сопутствующего инвентаря была уфимская компания «Спецшвейснаб». После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки для нее будут осуществляться через открытые конкурсы. Однако, как рассказали изданию источники, назначенный первым замглавы ведомства Сергей Меликов и ставший «по его протекции заместителем директора по тыловым вопросам» Сергей Милейко обошли это ограничение. Почти все «вещевые» вопросы, как отмечается, решались через «Спецшвейснабу».

За три года эта компания получила 134 контракта на общую сумму 3,64 млрд рублей. Прокуроры и следователи предполагают, что многие из них заключались без должного финансово-экономического обоснования по сильно завышенным ценам. В публикации говорится, что «Спецшвейснаб» является небольшой компанией, поэтому для изготовления имущества ей приходилось привлекать субподрядчиков, а тем — субсубподрядчиков. В результате настоящими производителями могли оказаться заключенные. Сама по себе продукция была низкого качества, однако испытания и опытной эксплуатации обмундирования не проводилось.

Гендиректор компании Игорь Шальнов находится под домашним арестом. По словам близких к следствию источников, он уже признался в «плодотворном сотрудничестве» с Милейко. Решается вопрос о возможном уголовном преследовании отставного генерала за злоупотребление полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, экс-тыловик Росгвардии уже находится под следствием. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с незаконным получением нежилого помещение в Балашихе.