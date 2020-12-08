Раскрыты детали антироссийского военного бюджета США

В военный бюджет США на следующий год вошли санкции против России, а также военная помощь Украине. Всего же на свои нужды Пентагон планирует получить порядка 740 миллиардов долларов.
«Члены Палаты представителей США большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год», — сообщает РБК со ссылкой на американских журналистов. За проект проголосовало 335 конгрессменов, против же высказалось 78.
Законопроект бюджета включает в себя новый пакет санкций в отношении страховых компаний, оказывающих помощь при строительстве газопровода «Северный поток-2». Кроме того, в документ вошло выделение 250 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. Порядка 2 миллиардов долларов будет направлено на реализацию военной программы США. Проект также предусматривает финансирование новых санкций в отношении Турции за покупку российских ракетных комплексов C-400.
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