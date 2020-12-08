Приметы пандемии стали естественной частью городских пейзажей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 9 декабря зафиксировано 299 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 301, днем ранее 300), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Тенденция на снижение зарегистрированных зараженных обозначилась с конца прошедшей недели. При этом смертность поставила новый рекорд с началом пандемии — 14 погибших вместо 13-ти.

«С начала пандемии произошло 29 352 случая заражения, сейчас лечение проходят 9 735 южноуральцев. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 86 лет. Для восьми из них непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония, у оставшихся шести коронавирус „наложился“ на хронические тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 204 человека, с начала пандемии — 18 581 житель области.

До 27 декабря в Челябинской области действует введенный с началом пандемии карантин. С конца ноября действуют новые ограничения, главными среди них являются запрет на развлекательные и танцевальные программы в кафе и ресторанах, а также запрет их ночной работы с 1 декабря по 10 января. В городах и районах области отменили торжественные открытия ледовых городков и соответствующие представления, всем чиновникам запрещены новогодние корпоративы.