Челябинцам рассказали, какой будет погода в декабре

Челябинский ЦГМС дал прогноз погоды на декабрь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ЦГМС представил прогноз погоды на декабрь. В северной части Южного Урала средняя температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, в южной части — около нормы. Информацию опубликовала пресс-служба Челябинского ЦГМС.

«По данным Гидрометцентра России в декабре средняя месячная температура воздуха в северной части Южного Урала ожидается на один градус и выше средних многолетних значений. В южной части — около нормы: от минус 11 до минус 14 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов.

Прогнозируется, что объем осадков за месяц будет соответствовать средним многолетним значениям. В равнинной местности выпадет 18–25 миллиметров, в горных районах — 31–39 миллиметров.

Продолжение после рекламы