Челябинцам рассказали, какой будет погода в декабре

Челябинский ЦГМС: температура в северных районах в декабре будет выше нормы
01 декабря 2025 в 07:17
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ЦГМС представил прогноз погоды на декабрь. В северной части Южного Урала средняя температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, в южной части — около нормы. Информацию опубликовала пресс-служба Челябинского ЦГМС.

«По данным Гидрометцентра России в декабре средняя месячная температура воздуха в северной части Южного Урала ожидается на один градус и выше средних многолетних значений. В южной части — около нормы: от минус 11 до минус 14 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов. 

Прогнозируется, что объем осадков за месяц будет соответствовать средним многолетним значениям. В равнинной местности выпадет 18–25 миллиметров, в горных районах — 31–39 миллиметров.

Ранее жителей региона предупредили об ухудшении погодных условий. В горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Не исключен гололед. 

