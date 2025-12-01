Челябинцам рассказали, какой будет погода в декабре
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинский ЦГМС представил прогноз погоды на декабрь. В северной части Южного Урала средняя температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, в южной части — около нормы. Информацию опубликовала пресс-служба Челябинского ЦГМС.
«По данным Гидрометцентра России в декабре средняя месячная температура воздуха в северной части Южного Урала ожидается на один градус и выше средних многолетних значений. В южной части — около нормы: от минус 11 до минус 14 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов.
Прогнозируется, что объем осадков за месяц будет соответствовать средним многолетним значениям. В равнинной местности выпадет 18–25 миллиметров, в горных районах — 31–39 миллиметров.
Ранее жителей региона предупредили об ухудшении погодных условий. В горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Не исключен гололед.
