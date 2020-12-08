Главный школьный сайт Екатеринбурга атакован рекламой проституток

Ссылку обнаружили родители учеников школы №62 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученики екатеринбургской школы №62 и их родители обнаружили рекламу интимных услуг на сайте «Сетевой город „Образование“» — основной образовательной платформе, где детям задают домашнее задание. Как сообщил URA.RU один из родителей, ссылка на сайт путан Подмосковья была доступна в разделе услуг психолога.

«Вредоносная ссылка заменила ссылку на сайт психолога, которая работает с детьми. По нашим данным, ее сайт взломали. После поступления сигнала, проблема была оперативно решена», — прокомментировали в Департаменте образования Екатеринбурга.

Ссылки на ресурсы с предложением услуг периодически появляются на образовательных интернет-ресурсах, о чем пишут пользователи соцсетей по всей России. Так в феврале 2020 года был взломан сайт Алтайского государственного колледжа, где появились разделы «Проститутки Питера» и «Проститутки Пионерская». В марте 2017 года аналогичный инцидент произошел на сайте тульского «Центра образования №23».