В Кремле ответили на протесты петербургских рестораторов

Пресс-секретарь напомнил, что ресторанные протесты являются неуважением к людям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Кремль не может вмешаться в ситуацию с петербургскими рестораторами, создавшими карту сопротивления из-за закрытия общепитов на новогодние каникулы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на конференц-колле с журналистами.

Ранее появились сообщения, что рестораторы Петербурга протестуют против запрета работать в Новый год. Они публично заявляют о том, что собираются открыть заведения в новогоднюю ночь, а также разработали карту сопротивления, на которой отображаются рестораны, которые будут работать вопреки указанию местных властей.

«Кремль не может в это вмешиваться, конечно, это прерогатива властей региона. При создании каких-то движений сопротивления получается сопротивление не региональным властям, а людям, жизни которых они [рестораторы] собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Петербург находится у красной черты, там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с волной эпидемии. На этом фоне ресторанные протесты являются просто неуважением к людям», — отметил пресс-секретарь.

Также Песков признал, что такая ситуация могла возникнуть из-за бедственного положения бизнеса — рестораторы во многих регионах страны несут большие убытки. Почти во всех странах мира, которые имеют развитую отрасль в секторе гостеприимства, убытки исчисляются миллиардами долларов. «Надо выстраивать диалог и вместе искать пути выхода, и мы не сомневаемся, что диалог будет налажен», — заключил Дмитрий Песков.

В начале ноября власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. До 3 января 2021 года в городе закроют все кафе, рестораны и другие заведения общепита. Вероятно, жесткие ограничения были введены из-за двух концертов группы «Баста» в Ледовом дворце, прошедших 27 и 28 ноября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал их организаторов за пренебрежение здоровьем людей, а коллега лидера «Басты» Василия Вакуленко Сергей Шнуров (группа «Ленинград») обвинил певца в том, что рестораны Санкт-Петербурга закрыли на Новый год.