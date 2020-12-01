Михаил Мишустин считает, что рисковать здоровьем граждан из-за коммерческой выгоды нельзя Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Организаторы концертов рэпера Басты в Санкт-Петербурге должны быть наказаны, если проверка покажет, что они пренебрегли правилами эпидемиологической безопасности. С таким заявлением во время совещания совета по борьбе с COVID выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов принимать административные меры. Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо», — заявил Мишустин на заседании, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что Роспотребнадзором были разработаны правила проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

Ледовый дворец Санкт-Петербурга, в котором прошли концерты Басты, с 1 декабря прекратил свою работу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидрасследование показало, что количество людей на концерте намного превышало максимально допустимое. Материалы по факту инцидента были переданы в суд, добавила Попова.

Баста провел два концерта в Ледовом дворце — 27 и 28 ноября. На мероприятиях собралось по несколько тысяч человек. Медики осудили действия рэпера, заявив, что он подвергнул жизни людей опасности. Сам артист заявил, что зал был заполнен на 50%, а на входе всем выдавали маски и санитайзеры.