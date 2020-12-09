Бывший топ-менеджер Ростеха задержана за мошенничество

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ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, ростех
Алла Лалетина была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция задержала бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для Аллы Лалетиной. Расследованием дела занимается УМВД по Северному округу, которое инкриминирует ей мошенничество в особо крупном размере», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя Головинского райсуда Анастасию Уртикову.

Фабула уголовного дела не раскрывается. По данным издания, в расследовании идет речь о хищениях во время работы Лалетиной в Ростехе. Она занимала должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации. За свою деятельность в Ростехе была отмечена орденом Дружбы. С 2005 по 2007 год была руководителем проекта дирекции углеводородного сырья СИБУРа. С 2007 по 2010 год являлась директором корпоративно-правового департамента компании «СибурТюменьГаз».

URA.RU направило запрос в пресс-службу Ростеха, ответ на момент публикации не получен. Также сотрудники госкорпорации не ответили на телефонные звонки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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