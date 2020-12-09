Таксисты предупредили россиян о повышении цен на поездки

Из-за принятия законопроекта «О такси» в России может значительно вырасти стоимость поездок для пассажиров. Во избежание этого, владельцы и директора 200 таксопарков из 30 регионов России направили письмо с отзывом на документ председателю Госдумы Вячеславу Володину.
По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, все решения по законопроекту принимались без обсуждения с профессиональным сообществом. «Мы не знаем, в каком сегодня статусе законопроект, но последняя доступная актуальная редакция нас удивила. Туда внесли нормы, которые не только не смогут решить проблемы рынка, но и ухудшат экономическую ситуацию многих таксопарков», — заявила Зарипова «Известиям».
Законопроект предусматривает обязательную установку в автомобили устройств для контроля за рабочим временем водителей и устройств мониторинга усталости. По подсчетам руководителей таксопарков, на полное переоснащение отрасли потребуется почти 100 млрд рублей, из-за чего многие компании либо разорятся, либо будут работать с нарушениями.
Также авторы письма недовольны положениями законопроекта о введении квот на количество машин такси в регионах и необходимости тестировать водителей такси на знание города. «Качественно [эти нормы] ни на что не повлияют, но приведут к росту стоимости поездок для пассажиров и ускорят переток водителей из легального сектора в нелегальный», — считает руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.
Один из авторов документа, член комитета по государственному строительству и законодательству ГД Вячеслав Лысаков, заявил, что согласен с замечаниями в обращении таксопарков, и допустил отклонение документа. В пресс-службе Минтранса заявили, что обращение таксопарков не поступало.
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